رجال الحموشي يتمكنون من إيقاف 310 أشخاص في ظرف 24 ساعة في وجدة ﻿

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة عن توقيف 310 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة.

شوف تيفي:

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن وجدة، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة عن توقيف 310 شخصا يشتبه في ارتباطهم بجنايات وجنح مختلفة.

وقد جري ضبط 159 من بينهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الجمعة، بينما تم توقيف 151 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات أبحاث على الصعيد الوطني للاشتباه بتورطهم في قضايا مختلفة.

وأوضح المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا، مكنت من حجز 46 قرصا طبيا مخدرا، و321 غراما من مخدر الشيرا، و276 قنينة خمر مهربة و43 أنبوب من لصاق السيليسيون بالإضافة إلى أسلحة بيضاء و أربعة هواتف نقالة وستة مركبات متحصلة أو استعملت في تسهيل ارتكاب جرائم.

كما أشار ذات المصدر إلى أن هذه الحصيلة تأتي في سياق العمليات الأمنية المتواصلة والمكثفة التي تباشرها مصالح ولاية أمن وجدة من أجل مكافحة مختلف الظواهر الإجرامية، خاصة تلك المقرونة بالعنف.