بالصور.. مطار محمد الخامس يحتفل بالفرس عبر معرض مفتوح للمسافرين ﻿

بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة لمعرض الفرس للجديدة، نظم يومه الجمعة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدارالبيضاء، معرض للفرس بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات وجمعية معرض الفرس.

شوف تيفي: ع. رموحي

بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة لمعرض الفرس للجديدة، نظم يومه الجمعة بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدارالبيضاء، معرض للفرس بشراكة مع المكتب الوطني للمطارات وجمعية معرض الفرس.

هذا وقد نظم هذا المعرض لإعطاء الفرصة للمسافرين لاكتشاف الفرس عن قرب، مما سيساهم في خلق دينامية حقيقية تربط الحداثة بتراث الفروسية بالمغرب، كما أن هذا المعرض يجمع بين منحوتات، وسروج وباقة من اللوحات التي أبدعها مجموعة من الفنانين المغاربة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض الفرس في دورته الحادية عشرة سيقام من 16 إلى 21 من أكتوبر من العام الجاري بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، وتعمل جمعية الفرس على إحياء الأنشطة الترويجية للخيول، بهدف تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية في العالم القروي، والإحتفاء بتقاليد الفروسية بالمغرب.