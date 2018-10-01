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توقيف شخصين متورطين في حيازة سلاح ناري بدون رخصة وترويج المخدرات بتطوان

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 21:57 توقيف شخصين متورطين في حيازة سلاح ناري بدون رخصة وترويج المخدرات بتطوان | حوادث و حقوق
توقيف شخصين متورطين في حيازة سلاح ناري بدون رخصة وترويج المخدرات بتطوان
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري بدون رخصة، وترويج المخدرات

شوف تيفي:

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة سلاح ناري بدون رخصة، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار في المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وباشرت عناصر الشرطة القضائية بتطوان عملية أمنية على مستوى حي بوعنان، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم الجمعة، أسفرت عن توقيف المعنيين بالأمر، في الثلاثينات من العمر، وحجز كمية من الخمور المهربة بلغت 222 قنينة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى 31 أنبوبا من لصاق مخدر، وبندقية صيد كانت معبأة بخرطوشة.

وأضاف المصدر نفسه أنه قد تم وضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب توقيف شخصين تورط حيازة سلاح ناري رخصة ترويج المخدرات تطوان

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