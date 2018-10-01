مصرع شاب بطعنة على مستوى القلب بسبب شجار مع ابن الجيران بسيدي مومن بالدار البيضاء ﻿

لقي شاب مصرعه اثر شجار نشب بينه وبين ابن الجيران بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي

لقي شاب مصرعه اثر شجار نشب بينه وبين ابن الجيران بسيدي مومن بمدينة الدار البيضاء.

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن الشاب البالغ من العمر 17 سنة والمسمى قيد حياته "ت. مصطفى" دخل في نقاش حاد بينه وبين ابن الجيران، تطور إلى مشاداة بالأيادي، أسفر عن سحب ابن الجيران لسكين من جيب وطعن به مصطفى على مستوى القلب، وفر هاربا إلى وجهة مجهولة.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم نقل الضحية على وجه السرعة الى مستعجلات مستشفى القرب بسيدي مومن لتلقي العلاجات الضرورية، إلا ان مات قبل التدخل الطبي.

وأشار المصدر إلى أن البحث لا يزال جاريا عن القاتل من طرف المصالح الامنية.