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سعد الدين العثماني : الحكومة تحرص على البعد الاجتماعي بإرادة سياسية

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 19:32 سعد الدين العثماني : الحكومة تحرص على البعد الاجتماعي بإرادة سياسية | بوليتيك
سعد الدين العثماني : الحكومة تحرص على البعد الاجتماعي بإرادة سياسية
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن ''الحكومة ستقوم بإحداث 40 ألف منصب شغل بمقتضى قانون المالية لسنة 2019.

شوف تيفي

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن "الحكومة ستقوم بإحداث 40 ألف منصب شغل بمقتضى قانون المالية لسنة 2019.

وأوضح العثماني خلال كلمة عقب خطاب الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة أن "حكومة "جطو" استطاعت تحقيق ذلك الرقم خلال 5 سنوات، مضيفا أن الحكومة ستأتي بإجراءات جديدة لصالح المغاربة"، مضيفا أن "المغرب قادر على أن يكون بلدا صاعدا".

وكشف العثماني عن وجود 139 برنامجا ذو بعد اجتماعي، قائلا “لن نتردد في الإصلاح”، موضحا أن "قانون المالية لسنة 2019 سيعطي الأولوية للبعد الاجتماعي قصد محاربة الفوارق الاجتماعية ومحاربة الفقر والهشاشة".

وشدد رئيس الحكومة على أن "المغرب يعرف الفساد والبطالة وغيرهما لكنه في المقابل يمتلك صورة أخرى، تتجلى في أن المغرب هو الدولة الثالثة من حيث جذب الاستثمارات".

وأشار العثماني إلى أن "مشروع قانون المالية سيكون ذو بعد اجتماعي وتضامني واقتصادي، مضيفا أن الحكومة تحرص على البعد الاجتماعي بإرادة سياسية، مشددا على أن المقاولة المغربية لها حس وطني وسينعكس على مشروع قانون المالية."

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سعد الدين العثماني الحكومة البعد الاجتماعي إرادة سياسية

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