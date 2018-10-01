ســــكوب..العثماني و إحدى حسناوات الحكومة تعطلو على الخطاب الملكي و مدخلوش لقبة البرلمان حتى بدا القرآن ﻿

بسبب الكسر الذي أصابه مؤخرا ، وصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني متأخرا دقائق قليلة إلى قبة البرلمان قبل الخطاب الملكي يومه الجمعة .

شــــوف تيفي:

بسبب الكسر الذي أصابه مؤخرا ، وصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني متأخرا دقائق قليلة إلى قبة البرلمان قبل الخطاب الملكي يومه الجمعة .

العثماني وصل إلى القاعة الذي ألقى منها الملك محمد السادس خطاب الافتتاح، لحظة تلاوة آيات قرآنية ،و ذلك راجع إلى إصابته بالكسر و الذي يستدعي تنقله "بالعكاز" الأمر الذي أخره دقائق قليلة.

العثماني لم يصل لوحده متأخرا لحظة تلاوة القرآن بل لحقته زميلته وهي إحدى الوزيرات الحسناوات في الحكومة التي تأخرت هي عن موعد الانطلاق دون سبب يذكر .

و معلوم و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي لم يستطع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين و 10 برلمانيين آخرين أن يدخلوا إلى قبة البرلمان خلال الافتتاح الرسمي الذي أشرف الملك محمد السادس عليه يومه الجمعة بسبب وصولهم متأخرين .