سابقة ..حامي الدين و 10 برلمانيين لم يحضروا الخطاب الملكي بالبرلمان ﻿

لم يستطع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين و 10 برلمانيين آخرين على غير العادة أن يدخلوا إلى قبة البرلمان خلال الافتتاح الرسمي الذي أشرف الملك محمد السادس عليه يومه الجمعة .

شـــوف تيفي:

لم يستطع البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين و 10 برلمانيين آخرين على غير العادة أن يدخلوا إلى قبة البرلمان خلال الافتتاح الرسمي الذي أشرف الملك محمد السادس عليه يومه الجمعة .

و قد حرم حامي الدين من ولوج البرلمان رفقة عشرة برلمانيين بسبب تأخرهم عن موعد الافتتاح الأمر الذي فوت عليهم فرصة متابعة الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة مباشرة من قلب القبة .

و معلوم و كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي ، واجه زميل حامي الدين في الحزب،مصطفى الرميد موقفا محرجا رفقة مستشارين ملكيين بعدما تابعوا الخطاب الملكي من كولوار البرلمان.