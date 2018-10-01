خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش ﻿

موقف محرج ذاك الذي واجهه يومه الجمعة، مصطفى الرميد ومستشارين ملكيين حيث عاينت ''شوف تيفي'' أن وزير حقوق الإنسان و مستشارين ملكيين ،تابعوا الخطاب الملكي الذي وجهه يومه الجمعة ،الملك محمد السادس إلى

شــــوف تيفي:

موقف محرج ذاك الذي واجهه يومه الجمعة، مصطفى الرميد ومستشارين ملكيين حيث عاينت "شوف تيفي" أن وزير حقوق الإنسان و مستشارين ملكيين ،تابعوا الخطاب الملكي الذي وجهه يومه الجمعة ،الملك محمد السادس إلى نواب الأمة من كولوار البرلمان.

و لم يستطع الرميد و المستشاريين الملكيين و مصطفى الكثيري ، متابعة خطاب الملك من داخل القاعة و ذلك راجع إلى وصولهم متأخرين عن موعد انطلاق أشغال الافتتاح.

و كان من المفروض أن يحضر المستشارين الملكيين و الوزير الرميد إلى قاعة البرلمان لمتابعة خطاب العرش قبل وصول الملك محمد السادس، إلا أن الأقدار شاءت أن يتابعوا خطاب العرش من كولوار البرلمان.