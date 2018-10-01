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بسيمة والمكفوف

خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 18:23 خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش | بوليتيك
خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش
موقف محرج ذاك الذي واجهه يومه الجمعة، مصطفى الرميد ومستشارين ملكيين حيث عاينت ''شوف تيفي'' أن وزير حقوق الإنسان و مستشارين ملكيين ،تابعوا الخطاب الملكي الذي وجهه يومه الجمعة ،الملك محمد السادس إلى

 شــــوف تيفي:

موقف محرج ذاك الذي واجهه يومه الجمعة، مصطفى الرميد ومستشارين ملكيين حيث عاينت "شوف تيفي" أن وزير حقوق الإنسان و مستشارين ملكيين ،تابعوا الخطاب الملكي الذي وجهه يومه الجمعة ،الملك محمد السادس إلى نواب الأمة من كولوار البرلمان.

 و لم يستطع الرميد و المستشاريين الملكيين و مصطفى الكثيري ، متابعة خطاب الملك من داخل القاعة و ذلك راجع إلى وصولهم متأخرين عن موعد انطلاق أشغال الافتتاح.

و كان من المفروض أن يحضر المستشارين الملكيين و الوزير الرميد إلى قاعة البرلمان لمتابعة خطاب العرش قبل وصول الملك محمد السادس، إلا أن الأقدار شاءت أن يتابعوا خطاب العرش من كولوار البرلمان.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب الوزير الرميد بهو مقر برلمان

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