الملك محمد السادس يمنح الهيئات السياسية 3 أشهر مهلة من أجل تقديم مقترحاتها حول النموذج التنموي ﻿

قال الملك محمد السادس خلال جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يومه الجمعة والتي تعتبر تدشينا للدخول السياسي السنوي، والمحدد الأساسي للسياسات العمومية '' لقد دعوت، من هذا المنبر، في السنة

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قال الملك محمد السادس خلال جلسة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، يومه الجمعة والتي تعتبر تدشينا للدخول السياسي السنوي، والمحدد الأساسي للسياسات العمومية " لقد دعوت، من هذا المنبر، في السنة الماضية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية".

وأضاف الملك "تبعا لذلك، بادرت مشكورة، بعض المؤسسات والهيآت المعنية وعدد من الفعاليات والكفاءات الوطنية، بإعداد بعض المساهمات والدراسات".

كما كشف الملك محمد السادس عن تتبعه لهذا الملف قائلا: "من جهتنا، فقد سعينا، من خلال المبادرات والإصلاحات التي أطلقناها، هذه السنة، لوضع بعض اللبنات، ورسم بعض التوجهات، واعتماد نفس جديد، لا سيما بالتركيز على القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية"، مضيف، "وإذا كان من الطبيعي أن يأخذ هذا الموضوع المصيري، بالنسبة لمستقبل المغرب، وقتا كافيا من التفكير والحوار، فإننا نعتقد أن هذا الورش الوازن قد بلغ مرحلة متقدمة من النضج تقتضي الإسراع بتقديم المساهمات، وذلك في غضون الثلاثة أشهر المقبلة".

وأكد الملك قائلا:" قررنا تكليف لجنة خاصة، مهمتها تجميع المساهمات، وترتيبها وهيكلتها، وبلورة خلاصاتها، في إطار منظور استراتيجي شامل ومندمج؛ على أن ترفع إلى نظرنا السامي، مشروع النموذج التنموي الجديد، مع تحديد الأهداف المرسومة له، وروافد التغيير المقترحة، وكذا سبل تنزيله".