من قلب البرلمان: الملك محمد السادس: ''المغرب يحتاج إلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران الذات'' ﻿

خلال الخطاب السامي الذي وجهه يومه الجمعة، الملك محمد السادس إلى نواب الأمة، أكد الملك محمد السادس على الرهانات و التحديات التي تواجه بلادنا.

شــوف تيفي:م غ

خلال الخطاب السامي الذي وجهه يومه الجمعة، الملك محمد السادس إلى نواب الأمة، أكد الملك محمد السادس على الرهانات و التحديات التي تواجه بلادنا.

و قال الملك:''إن الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، متعددة ومتداخلة، ولا تقبل الانتظارية والحسابات الضيقة مؤكدا أن المغرب يجب أن يكون بلدا للفرص، لا بلدا للانتهازيين. وأي مواطن، كيفما كان، ينبغي أن توفر له نفس الحظوظ، لخدمة بلاده، وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، من خيراته، ومن فرص النمو والارتقاء.

والواقع يضيف الملك أن المغرب يحتاج، اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة على مصالح الوطن والمواطنين، وهمهم توحيد المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات.

''فكونوا، رعاكم الله، في مستوى هذه المرحلة، وما تتطلبه من خصال الوطنية الصادقة، ومن تعبئة جماعية، وحرص على جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار''.

و معلوم أن الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ترأس عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.