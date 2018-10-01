الملك محمد السادس يعطي الضوء الأخضر للأجانب من أجل الاستثمار في مجال الصحة ﻿

دعا الملك محمد السادس برلمانيي ونواب الأمة خلال جلسة افتتاح البرلمان يومه الجمعة، من أجل النهوض بقطاع التشغيل، إلى ''دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة،

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دعا الملك محمد السادس برلمانيي ونواب الأمة خلال جلسة افتتاح البرلمان يومه الجمعة، من أجل النهوض بقطاع التشغيل، إلى "دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم".

وأوضح الملك محمد السادس أنه "مما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا".

وأضاف العاهل الملكي "إذا كانت التحفيزات المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها، أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات".