 الملك محمد السادس يعطي الضوء الأخضر للأجانب من أجل الاستثمار في مجال الصحة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سابقة ..حامي الدين و 10 برلمانيين لم يحضروا الخطاب الملكي بالبرلمان | بوليتيك

سابقة ..حامي الدين و 10 برلمانيين لم يحضروا الخطاب الملكي بالبرلمان

تاج الدين الحسيني: الخطاب الملكي كان موجها لكل أطياف الشعب المغربي وخاصة إلى الطبقات المحرومة | بوليتيك

تاج الدين الحسيني: الخطاب الملكي كان موجها لكل أطياف الشعب المغربي وخاصة إلى الطبقات المحرومة

خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش | بوليتيك

خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش

الملك محمد السادس يمنح الهيئات السياسية 3 أشهر مهلة من أجل تقديم مقترحاتها حول النموذج التنموي | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح الهيئات السياسية 3 أشهر مهلة من أجل تقديم مقترحاتها حول النموذج التنموي

من قلب البرلمان: الملك محمد السادس: المغرب يحتاج إلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران الذات | بوليتيك

من قلب البرلمان: الملك محمد السادس: ''المغرب يحتاج إلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية بكل

الملك محمد السادس يعطي الضوء الأخضر للأجانب من أجل الاستثمار في مجال الصحة | بوليتيك

الملك محمد السادس يعطي الضوء الأخضر للأجانب من أجل الاستثمار في مجال الصحة

عــاجل و بالفيديو..لمن فاته الخطاب الملكي..النص الكامل للخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى نواب الأمــة | بوليتيك

عــاجل و بالفيديو..لمن فاته الخطاب الملكي..النص الكامل للخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى نواب

الملك محمد السادس يدعو الى تشكيل طبقة متوسطة فلاحية على غرار المدن | بوليتيك

الملك محمد السادس يدعو الى تشكيل طبقة متوسطة فلاحية على غرار المدن

الملك : الخدمة العسكرية تقوي روح الوطن و جميع المغاربة مدعوون للانخراط في هذا الورش الكبير دون استثناء | بوليتيك

الملك : الخدمة العسكرية تقوي روح الوطن و جميع المغاربة مدعوون للانخراط في هذا الورش الكبير دون

بسيمة والمكفوف

الملك محمد السادس يعطي الضوء الأخضر للأجانب من أجل الاستثمار في مجال الصحة

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 17:09 الملك محمد السادس يعطي الضوء الأخضر للأجانب من أجل الاستثمار في مجال الصحة | بوليتيك
الملك محمد السادس يعطي الضوء الأخضر للأجانب من أجل الاستثمار في مجال الصحة
دعا الملك محمد السادس برلمانيي ونواب الأمة خلال جلسة افتتاح البرلمان يومه الجمعة، من أجل النهوض بقطاع التشغيل، إلى ''دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة،

شوف تيفي

دعا الملك محمد السادس برلمانيي ونواب الأمة خلال جلسة افتتاح البرلمان يومه الجمعة، من أجل النهوض بقطاع التشغيل، إلى "دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات والمهن غير المرخصة حاليا للأجانب، كقطاع الصحة، أمام بعض المبادرات النوعية والكفاءات العالمية، شريطة أن تساهم في نقل الخبرات، وفي خلق فرص شغل للشباب المغربي حسب مؤهلاتهم".

وأوضح الملك محمد السادس أنه "مما يزكي هذا التوجه، الاهتمام المتزايد الذي تعبر عنه العديد من المصحات والمستشفيات العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار في بلادنا".

وأضاف العاهل الملكي "إذا كانت التحفيزات المغرية، تدفع بعض الطلبة للبقاء بالخارج، بعد استكمال دراستهم، فإن من شأن المبادرة التي نقدم عليها، أن توفر الظروف الملائمة للكفاءات المغربية، قصد العودة للعمل والعطاء بأرض الوطن، إضافة إلى تشجيع المنافسة الإيجابية والسليمة، بما يساهم في الرفع من جودة الخدمات".

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس الضوء الأخضر القطاع الخاص الاستثمار مجال الصحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سابقة ..حامي الدين و 10 برلمانيين لم يحضروا الخطاب الملكي بالبرلمان | بوليتيك

سابقة ..حامي الدين و 10 برلمانيين لم يحضروا الخطاب الملكي بالبرلمان

تاج الدين الحسيني: الخطاب الملكي كان موجها لكل أطياف الشعب المغربي وخاصة إلى الطبقات المحرومة | بوليتيك

تاج الدين الحسيني: الخطاب الملكي كان موجها لكل أطياف الشعب المغربي وخاصة إلى الطبقات المحرومة

خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش | بوليتيك

خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش

الملك محمد السادس يمنح الهيئات السياسية 3 أشهر مهلة من أجل تقديم مقترحاتها حول النموذج التنموي | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح الهيئات السياسية 3 أشهر مهلة من أجل تقديم مقترحاتها حول النموذج التنموي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

برلمانية تطلب بكل جرأة التقاط صورة مع الملك و هكذا كانت ردة فعله+التصريح | بــووز
منذ 43 دقيقة

برلمانية تطلب بكل جرأة التقاط صورة مع الملك و هكذا كانت ردة فعله+التصريح

دفاع ضحايا بوعشرين..قانونيا الأفعال ثابتة في حق المتهم حسب تصريحات الضحايا | بــووز

دفاع ضحايا بوعشرين..قانونيا الأفعال ثابتة في حق المتهم حسب تصريحات الضحايا

الملك :المغرب يحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى وطنيين حقيقيين وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية | قنوات أخرى

الملك :المغرب يحتاج اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى وطنيين حقيقيين وإلى رجال دولة صادقين يتحملون المسؤولية

الملك:الخدمة العسكرية تُقوي روح الانتماء إلى الوطن و جميع المغاربة معنيين دون استثناء في أداء الخدمة | قنوات أخرى

الملك:الخدمة العسكرية تُقوي روح الانتماء إلى الوطن و جميع المغاربة معنيين دون استثناء في أداء الخدمة

﻿

آخر المستجدات

سابقة ..حامي الدين و 10 برلمانيين لم يحضروا الخطاب الملكي بالبرلمان | بوليتيك
منذ 9 دقائق

سابقة ..حامي الدين و 10 برلمانيين لم يحضروا الخطاب الملكي بالبرلمان

تاج الدين الحسيني: الخطاب الملكي كان موجها لكل أطياف الشعب المغربي وخاصة إلى الطبقات المحرومة | بوليتيك

تاج الدين الحسيني: الخطاب الملكي كان موجها لكل أطياف الشعب المغربي وخاصة إلى الطبقات المحرومة

خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش | بوليتيك

خــاص:الرميد و مستشارين ملكيين تابعوا خطاب الملك من كولوار البرلمان و ها علاش

الملك محمد السادس يمنح الهيئات السياسية 3 أشهر مهلة من أجل تقديم مقترحاتها حول النموذج التنموي | بوليتيك

الملك محمد السادس يمنح الهيئات السياسية 3 أشهر مهلة من أجل تقديم مقترحاتها حول النموذج التنموي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.