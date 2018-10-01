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بسيمة والمكفوف

الملك محمد السادس يدعو الى تشكيل طبقة متوسطة فلاحية على غرار المدن

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 16:54 الملك محمد السادس يدعو الى تشكيل طبقة متوسطة فلاحية على غرار المدن | بوليتيك
الملك محمد السادس يدعو الى تشكيل طبقة متوسطة فلاحية على غرار المدن
قال الملك محمد السادس في خطابه اليوم الجمعة 12 أكتوبر خلال جلسة افتتاح البرلمان ''إن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش و الاستقرار بالعالم القروي''.

شوف تيفي

قال الملك محمد السادس في خطابه اليوم الجمعة 12 أكتوبر خلال جلسة افتتاح البرلمان "إن القطاع الفلاحي يمكن أن يشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش و الاستقرار بالعالم القروي".

ودعا الملك محمد السادس إلى "خلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة الشباب القروي" و الغاية هي " تكوين طبقة متوسطة فلاحية وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الطبقة الوسطى في المدن"

كما أعطى الملك محمد السادس توجيهاته إلى الحكومة لـ"بلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوينهم في المجال الفلاحي"

كما دعا عاهل البلاد الى " تعزيز الولوج للعقار وجعله أكثر انفتاحا على المستثمرين سواء الأشخاص أو المقاولات بما يرفع من الإنتاج والمردودية ويحفز على التشغيل مع الحفاظ على الطابع الفلاحي للأراضي المعنية"، مؤكدا أنه "يتعين التفكير في أفضل السبل لإنصاف الفلاحين الصغار خاصة فيما يتعلق بتسويق منتوجاتهم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء".

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شوف تيفي المغرب الملك محمد السادس تشكيل طبقة متوسطة فلاحية المدينة

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