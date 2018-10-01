الملك : الخدمة العسكرية تقوي روح الوطن و جميع المغاربة مدعوون للانخراط في هذا الورش الكبير دون استثناء ﻿

خلال الخطاب السامي الذي وجهه يومه الجمعة، الملك محمد السادس إلى نواب الأمة، أشار الملك إلى أهمية الخدمة العسكرية الإجبارية.

شــوف تيفي:م غ

خلال الخطاب السامي الذي وجهه يومه الجمعة، الملك محمد السادس إلى نواب الأمة، أشار الملك إلى أهمية الخدمة العسكرية الإجبارية.

و قال الملك في الخطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بالبرلمان، " إن الخدمة العسكرية تقوي روح الوطن و جميع المغاربة مدعوون للانخراط في هذا الورش الكبير دون استثناء، مؤكدا ضرورة الانخراط الفعلي و الحازم.."

كما أعاد الملك محمد السادس إلى تذكير الحكومة بمخطط التشغيل و دعم الشباب المغاربة قائلا:"تشغيل الشباب في قلب اهتماماتنا .."

و ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد و مولاي الحسن افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، يومه الجمعة 12 أكتوبر 2018.