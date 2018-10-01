عاجل: انطلاق محاكمة مالك أخبار اليوم وسط حضور زيان و انسحاب النقيب بوعشرين ﻿

انطلقت محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم واليوم 24 مساء اليوم الجمعة ، وسط انسحاب النقيب بوعشرين و حضور زيان .

شوف تيفي / جميلة البزيوي

انطلقت محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم واليوم 24 مساء اليوم الجمعة ، وسط انسحاب النقيب بوعشرين و حضور زيان .

دفاع المصرحات وحسب تصريح الأستاذ زهراش ، أكد أن عودة النقيب ستقلب الموازين .

ويتابع توفيق بوعشرين بتهم تتعلق و يتابع بتهم ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة و الضعف و استعمال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.

وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون.

وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقم.