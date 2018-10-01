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بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 16:32 عــاجل:الملك يدعو إلى رفع الدعم العمومي للأحزاب | بوليتيك
عــاجل:الملك يدعو إلى رفع الدعم العمومي للأحزاب
تحت تصفيقات نواب الأمة، ركز الملك محمد السادس يومه الجمعة خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بالبرلمان، على سير العمل

شــوف تيفي:م غ

تحت تصفيقات نواب الأمة، ركز الملك محمد السادس يومه الجمعة خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بالبرلمان، على سير العمل الحزبي و الانسجام التام بين الأحزاب.

و دعا الملك محمد السادس، إلى رفع الدعم العمومي للأحزاب مؤكدا أن الهدف تحقيق مزيد من الإصلاحات و التدابير من أجل تحسين ظروف عيش مشترك للمواطن المغربي.

و ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد و مولاي الحسن افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، يومه الجمعة 12 أكتوبر 2018.

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