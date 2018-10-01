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عــاجل:الملك من قلب البرلمــان..''مصلحة الوطن واحدة''

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 16:26 عــاجل:الملك من قلب البرلمــان..مصلحة الوطن واحدة | بوليتيك
عــاجل:الملك من قلب البرلمــان..''مصلحة الوطن واحدة''
أكد الملك محمد السادس يومه الجمعة في خطاب سامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بالبرلمان،أن مصلحة الوطن واحدة.

 شــوف تيفي:م غ

أكد الملك محمد السادس يومه الجمعة في خطاب سامي خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بالبرلمان،أن مصلحة الوطن واحدة.

 جاء ذلك في سياق حديثه عن دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا حيث دعا الملك البرلمانيين إلى الانخراط في التعبئة الوطنية والعمل الجماعي، قائلا'': تتحملون مسؤولية ثقيلة للمساهمة في دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا و لا فرق بينكم رهم اختلاف انتماءاتكم الحزبية ..''

و ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد و مولاي الحسن افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، يومه الجمعة 12 أكتوبر 2018.

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