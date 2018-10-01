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تفاصيل مثيرة عن الشريط الجنسي لمطلقة من شيشاوة

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 16:23 تفاصيل مثيرة عن الشريط الجنسي لمطلقة من شيشاوة | حوادث و حقوق
تفاصيل مثيرة عن الشريط الجنسي لمطلقة من شيشاوة
على خلفية الشريط الإباحي الذي انتشر بسرعة يوم أمس الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توصلت شوف تيفي بمعلومات تفيد أن السيدة التي ظهرت في الفيديو، مطلقة في عقدها الثاني تنحدر من جماعة سيدي عيد

شـــوف تيفي:

 على خلفية الشريط الإباحي الذي انتشر بسرعة يوم أمس الخميس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توصلت شوف تيفي بمعلومات تفيد أن السيدة التي ظهرت في الفيديو، مطلقة في عقدها الثاني تنحدر من جماعة سيدي عيد المومن إقليم شيشاوة، و كانت تقوم في االشريط بحركات جنسية وهي عارية بالكامل.

 وبحسب مصادر محلية، فإن صاحبة الفيديو الفاضح تبلغ من العمر 20 سنة والمسماة “م.إ” تظهر بشريط الفيديو عارية بعدما نزعت ملابسها بالكامل، لتشرع في لمس بعض المناطق الحساسة من جسمها أمام عدسة الهاتف النقال، وذلك بدوار سيدي عبد المومن جماعة سيدي عبد المومن دائرة متوكة.

 ووفق نفس المصادر، فإن الفيديو انتشر بسرعة فائقة، امس الخميس 11 اكتوبر، بين عدد من سكان المنطقة عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، دون معرفة الجهة التي قامت بتسريب هذا الشريط الذي أثار القيل والقال حول خلفياته وأسبابه.

 هذا وقد تحركات المصالح الأمنية من أجل تحديد الجهة التي كانت وراء نشر شريط الفيديو الإباحي، قصد مباشرة البحث والتحري الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب مطلقة شيشاوة شريط جنسي

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