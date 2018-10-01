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عاجل: انطلاق محاكمة مالك أخبار اليوم وسط انسحاب زيان وعودة النقيب بوعشرين

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 16:10 عاجل: انطلاق محاكمة مالك أخبار اليوم وسط انسحاب زيان وعودة النقيب بوعشرين | بوليتيك
عاجل: انطلاق محاكمة مالك أخبار اليوم وسط انسحاب زيان وعودة النقيب بوعشرين
انطلقت محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم واليوم 24 مساء اليوم الجمعة ، في غياب النقيب زيان في احتمال انسحابه من الملف بطلب من عائلة بوعشرين ، وكذلك في غياب النقيب بوعشرين الذي عاد لمؤازرته

شوف تيفي / جميلة البزيوي

انطلقت محاكمة توفيق بوعشرين مالك يومية أخبار اليوم واليوم 24 مساء اليوم الجمعة ، في غياب النقيب زيان في احتمال انسحابه من الملف بطلب من عائلة بوعشرين ، وكذلك في غياب النقيب بوعشرين الذي عاد لمؤازرته بشروط .
دفاع المصرحات وحسب تصريح الأستاذ زهراش ، أكد أن عودة النقيب ستقلب الموازين .
ويتابع توفيق بوعشرين بتهم تتعلق و يتابع بتهم ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة و الضعف و استعمال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون.
وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقم.

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