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عاجل..مرة أخرى..اعتقال مول الكاسكيطة بهذه التهمة | حوادث و حقوق

عاجل..مرة أخرى..اعتقال مول الكاسكيطة بهذه التهمة

بسيمة والمكفوف

عاجل..مرة أخرى..اعتقال مول الكاسكيطة بهذه التهمة

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 15:54 عاجل..مرة أخرى..اعتقال مول الكاسكيطة بهذه التهمة | حوادث و حقوق
عاجل..مرة أخرى..اعتقال مول الكاسكيطة بهذه التهمة
قامت المصالح الأمنية صباح يوم الجمعة، باعتقال الناشط الفيسبوكي، محمد السكاكي، المعروف بـ''مول الكاسكيطة'' بمدينة سطات.

شوف تيفي

قامت المصالح الأمنية صباح يوم الجمعة، باعتقال الناشط الفيسبوكي، محمد السكاكي، المعروف بـ"مول الكاسكيطة" بمدينة سطات.

ووفقا لما أكدته مصادر متطابقة،

جاء اعتقال "مول الكاسكيطة"، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية، على خلفية شكايات تقدمت بها مؤسسات جامعية تابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، تتهمه فيها بسياقة سيارة في حالة سكر".

وأوضحت المصادر، أن "التهم الموجهة لمول الكاسكيطة هي السكر والعربدة، بمحيط الحرم الجامعي سطات، إلى جانب الخيانة الزوجية رفقة فتاة كانت مخمورة تركب معه السيارة".

جدير بالذكر أن محمد السكاكي، كان قد غادر السجن قبل شهرين بعدما قضى 18 شهرا خلف القضبان بتهمة النصب والاحتيال و الابتزاز.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مصالح الأمن سطات مول الكاسكيطة

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