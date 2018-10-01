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فرار مجرم خطير من مخفر شرطة مديونة بالدار البيضاء

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 15:45 فرار مجرم خطير من مخفر شرطة مديونة بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
فرار مجرم خطير من مخفر شرطة مديونة بالدار البيضاء
اعتقلت العناصر الأمنية شخصا في شارع محمد الخامس قرب مقهى السلام بمديونة بالدار البيضاء

 شوف تيفي:

 اعتقلت العناصر الأمنية شخصا في شارع محمد الخامس قرب مقهى السلام بمديونة بالدار البيضاء

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أنه خلال تفتيشه عثرت العناصر الأمنية على أزيد من 20 هاتف ذكي من ماركات باهظة الثمن، وعلى 22 سكينا من الحجم الكبير.

 وأوضح ذات المصدر أنه تم اقتياده لمقر مفوضية الشرطة في مديونة وتم إخبار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء،

كما كشف مصدرنا أنه بعد تنقيطه عبر الناظمة الإلكترونية تبين أنه متعدد السوابق القضائية وصادرة في حقه عدة مذكرات بحث وطنية، ومساء أمس الخميس،تم إيداعه بالمعتقل بمخفر الشرطة وعلى الساعة التاسعة مساءً وفي غفلة من الشرطي المكلف بالمخفر، فر المتهم لوجهة مجهولة مصفد اليدين.

 وأشار المصدر إلى أن هذا الحادث خلق استنفار وسط شرطة مديونة وتجمهر العديد من المواطنين بالقرب من مقر الشرطة الذين عاينوا الحادث في حين حلت الشرطة الولائية بالبيضاء بعين المكان .

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فرار مجرم خطير مخفر شرطة مديونة الدار البيضاء

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