مكالمة هاتفية أثناء قيادة السيارة تتسبب في حادثة سير خطيرة بالقنيطرة ﻿

تسبب حديث في الهاتف أثناء السياقة، في حادثة سير خطيرة على الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الرباط والقنيطرة،صباح أمس الخميس.

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تسبب حديث في الهاتف أثناء السياقة، في حادثة سير خطيرة على الطريق السيار الرابطة بين مدينتي الرباط والقنيطرة،صباح أمس الخميس.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن سيدة كانت تقود سيارتها واصطدمت بسيارة أخرى كانت في حالة تجاوز بجانبها الأيسر بطريقة عاديةَ.

وأضاف ذات المصدر أن حديثها في الهاتف أثناء القيادة جعلها تتوتر في رد فعلها، ما جعلها تفقد السيطرة على سيارتها لتصطدم بالسيارة التي كانت في حالة تجاوز بجانبها.

كما أوضح المصدر، أن الحادث تسبب في انقلاب السيارة الأخرى التي كان يقودها شاب أصيب بجروح خفيفة،فيما خلفت الحادثة خسائر مادية كبيرة في كلا السيارتين.

يشار إلى أن المصالح الأمنية المختصة انتقلت إلى عين المكان لمعاينة الحادث، وتحرير محضر قانوني بخصوصها، من أجل اتخاذ المتعين في هذا الأمر.