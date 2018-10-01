القضاء التركي يعلن طي ملف القس الأمريكي برونسون ويطلق سراحه ﻿

قرر القضاء التركي اليوم الجمعة رفع كافة القيود القضائية المفروضة على القس الأمريكي أندرو برونسون وإطلاق سراحه فورا.

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قرر القضاء التركي اليوم الجمعة رفع كافة القيود القضائية المفروضة على القس الأمريكي أندرو برونسون وإطلاق سراحه فورا.

وأفادت وكالة "الأناضول"، أن القضاء التركي أصدر اليوم الجمعة 12 أكتوبر أوامره برفع كافة القيود القضائية المفروضة ضد القس الأمريكي أندرو برونسون، وبالتالي إطلاق سراحه فورا.

وحكم على القس برونسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في يوليوز الماضي في تركيا بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.

يشار إلى أنه تم إلقاء القبض على برونسون في مدينة إزمير التركية بتاريخ دجنبر 2016 بتهمة التجسس ومساعدة الإرهاب.

ووجهت المحكمة التركية التهم إلى برونسون تتضمن روابط مزعومة مع نشطاء أكراد وأنصار المعارض التركي فتح الله غولن، الذي يعتبر كلاجئ تركي منذ العام 1999 في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن احتجاز برونسون وفرض الإقامة الجبرية عليه، تسبب في توتر كبير بين واشنطن وأنقرة.