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المغرب ينتج 5,5 مليار وحدة من بيض الاستهلاك خلال سنة 2017

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 12:17 المغرب ينتج 5,5 مليار وحدة من بيض الاستهلاك خلال سنة 2017 | اقتصاد
المغرب ينتج 5,5 مليار وحدة من بيض الاستهلاك خلال سنة 2017
أعلنت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك في المغرب أن الانتاج الوطني من هذه المادة الغذائية بلع سنة 2017 ما مجموعه 5ر5 مليار وحدة ، مما ساهم في تحقيق رقم معاملات يقدر ب 5ر6 مليار درهم .

شــوف تيفي:

أعلنت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك في المغرب أن الانتاج الوطني من هذه المادة الغذائية بلع سنة 2017 ما مجموعه 5ر5 مليار وحدة ، مما ساهم في تحقيق رقم معاملات يقدر ب 5ر6 مليار درهم .

وأوضحت الجمعية في بلاغ أصدرته بمناسبة تخليد اليوم العالمي للبيض ، الذي يصادف 12 أكتوبر من كل سنة، أن هذا الانتاج يغطي 100 في المائة من حاجيات المغرب من الاستهلاك ،موفرا بذلك ما يعادل 180 بيضة للفرد سنويا .

وأفادت الجمعية في بلاغها بأن قطاع انتاج بيض الاستهلاك في المغرب عرف تطورا متناميا خلال السنوات القليلة الماضية بفعل استثمارات هائلة تقدر بحوالي 5ر3 مليار درهم، مكنت من خلق 252 ضيعة في مستوى كبير لانتاج بيض الاستهلاك ، تحترم المعايير الدولية و مرخصة طبقا للقانون 99- 49 المتعلق بالحماية الصحية لضيعات الدواجن .

و أشارت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك في المغرب ، من جهة أخرى الى أن القطاع يوفر 21 الف و 500 فرصة عمل مباشرة و حوالي 31 الف فرصة عمل غير مباشرة من خلال شبكة التسويق و التوزيع .

و الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك هي هيئة مهنية تعنى بقطاع إنتاج البيض بالمغرب وتأطير فاعليه وهي عضو مؤسس للفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن.

 

 

 

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