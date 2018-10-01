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بسيمة والمكفوف

دورية للقوات المسلحة الملكية تتولى مراقبة الحدود تعترض أربعة مهربين قادمين من الشرق

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 10:58 دورية للقوات المسلحة الملكية تتولى مراقبة الحدود تعترض أربعة مهربين قادمين من الشرق | حوادث و حقوق
دورية للقوات المسلحة الملكية تتولى مراقبة الحدود تعترض أربعة مهربين قادمين من الشرق
علم لدى مصدر عسكري أن دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية، تتولى مراقبة الحدود على مستوى منطقة بوعنان اعترضت، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، أربعة مهربين قادمين من الشرق.

شـــوف تيفي:

علم لدى مصدر عسكري أن دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية، تتولى مراقبة الحدود على مستوى منطقة بوعنان اعترضت، في حدود الساعة السادسة من مساء أمس الخميس، أربعة مهربين قادمين من الشرق.

وأضاف المصدر ذاته أن الدورية تعرضت لإطلاق نار من طرف أحد المهربين بواسطة بندقية صيد بحوزته، ما أسفر عن إصابة عسكري على مستوى القدم.

وخلال عملية المطاردة، تمكن ثلاثة من المهربين من الفرار في اتجاه الشرق، مخلفين وراءهم بضاعتهم التي تتكون من كميات كبيرة من لحم حيوان (الأروي)، فيما تم توقيف أحد المهربين وتسليمه للدرك الملكي في إطار الإجراءات المعمول بها.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية.

 

 

 

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