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بسيمة والمكفوف

البغال والحمير تغزو شوارع مدينة تمارة والمسؤولين في سبات عميق

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 10:09 البغال والحمير تغزو شوارع مدينة تمارة والمسؤولين في سبات عميق | مجتمع
البغال والحمير تغزو شوارع مدينة تمارة والمسؤولين في سبات عميق
أضحت ظاهرة تجوال البغال والحمير أمرا مألوفا بشوارع مدينة تمارة مما حدا بالساكنة إلى استنكار الوضع مطالبين بتدخل المصلحة المكلفة بالمجلس الجماعي للمدينة والذي يترأسه حزب العدالة والتنمية

شوف تيفي: جمال العظام

أضحت ظاهرة تجوال البغال والحمير أمرا مألوفا بشوارع مدينة تمارة مما حدا بالساكنة إلى استنكار الوضع مطالبين بتدخل المصلحة المكلفة بالمجلس الجماعي للمدينة والذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، هذه الحيوانات انضافت الى الكلاب المشردة التي بدورها اصبحت تهدد السكان في كل مكان بالمدينة والغريب في الأمر أن المسؤولين لم يحركوا ساكنا للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل فظيع وشوهت المدينة فكيف يعقل أن يمتلىء شارع محمد الخامس الرئيسي بالمدينة بعدد كبير من البغال والحمير وهذا من بين الأدلة القاطعة على فشل المنتخبين في خدمة مصالح الساكنة مما أثار سخطهم وعبروا في أكثر من مرة على عدم رضاهم عن المستوى والطريقة التي يدار بها الشأن المحلي بالمدينة ...

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