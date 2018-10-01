سقوط عمود كهربائي على سيارة بتمارة والسبب تهاون مصلحة الإنارة العمومية بمجلس تمارة والبيجديون في قفص الإتهام ﻿

هوى عمود كهربائي على سيارة في ملكية احد المواطنين بحي المسيرة 1 بتمارة دون إلحاق أية خسائر بشرية والسبب الرئيسي لسقوط العمود الكهربائي هو غياب الصيانة بالدرجة الأولى والمسؤولة عنها مصلحة الإنارة

شوف تيفي: جمال العظام

هوى عمود كهربائي على سيارة في ملكية احد المواطنين بحي المسيرة 1 بتمارة دون إلحاق أية خسائر بشرية والسبب الرئيسي لسقوط العمود الكهربائي هو غياب الصيانة بالدرجة الأولى والمسؤولة عنها مصلحة الإنارة العمومية بمجلس الجماعة الذي يترأسه البيجديون والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء مراقبة عمل المصالح وحسب تصريحات المواطنين لشوف تيفي فإن عدد كبير من هذه الأعمدة مهددة بالسقوط في غياب الصيانة والمراقبة محذرين في نفس الوقت من مغبة وقوع حوادث خطيرة قد يكون من ضحاياها أرواح أناس أبرياء، وتجدر الإشارة إلى أن شبكة الإنارة العمومية بتمارة لم تعرف تغييرا منذ سنوات ...



