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بالصــور.. نقل 60 طالبة إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس بعد إصابتهن بتسمم حاد

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 08:41 بالصــور.. نقل 60 طالبة إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس بعد إصابتهن بتسمم حاد | مجتمع
بالصــور.. نقل 60 طالبة إلى مستشفى الحسن الثاني بفاس بعد إصابتهن بتسمم حاد
علمت ''شوف تيفي'' أنه تم نقل حوالي 60 طالبة بعد إصابتهن بتسمم حاد في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، بالحي الجامعي ظهر المهراز بفاس، على وجه السرعة إلى المركب الاستشفائي الحسن الثاني بالعاصمة

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" أنه تم نقل حوالي 60 طالبة بعد إصابتهن بتسمم حاد في الساعات الأولى من صباح يومه الجمعة، بالحي الجامعي ظهر المهراز بفاس، على وجه السرعة إلى المركب الاستشفائي الحسن الثاني بالعاصمة العلمية.

وأكدت مصادر من داخل الحرم الجامعي ل " شوف تيفي"، أن الطالبات القاطنات بالحي الجامعي ظهر مهراز، تناولن وجبة العشاء، بالمطعم الجامعي التابع لنفس المؤسسة، وقبل ساعة تقريبا ، تعالت بعض الأصوات مطالبة بالتدخل العاجل، بسبب إصابة الطالبات في حالة من الهلع والصراخ، جراء الوجع الناتج عن المأكولات المقدمة في وجبة العشاء، حسب نفس المصدر دائما .

 وبعد خروج جميع الطالبات المصابات إلى خارج أسوار الحي، تم نقلهن إلى قسم المستعجلات لتلقي الاسعافات الأولية.

 

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب طالبات تسمم غدائي الحي الجامعي

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