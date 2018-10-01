بعد التساقطات المطرية جو مستقر بجل أرجاء المملكة اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل قرب السواحل كما ستكون السماء قليلة السحب بجل مناطق البلاد.

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة خلال الصباح والليل قرب السواحل كما ستكون السماء قليلة السحب بجل مناطق البلاد.

وستهب الرياح من الشمال الشرقي ضعيفة إلى معتدلة جنوب وجنوب شرق البلاد، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الإتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 6 و12 درجة بالمرتفعات، وما بين 11 و16 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 16 و21 درجة بشمال ووسط جنوب شرق البلاد وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 22 و26 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 22 و28 درجة بالمرتفعات والسواحل والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، وما بين 28 و32 درجة بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الصحراوية، وما بين 33 و38 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وهائج بالسواحل مابين العرائش والعيون وهائج الى قليل الهيجان بباقي السواحل.