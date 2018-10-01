مثير...تلميذان قاصران يسمحان في أسرتهما ودراستهما بأيت ملول ويحركان إلى وروبا...تفاصيل صادمة ﻿

تفاجأت أسرتين بمدينة أيت ملول يوم أمس باختفاء ابنيهما البالغين على التوالي 14 و15 سنة عن الأنظار في ظروف غامضة، بعدما قررا مغادرة حجرات الدرس للالتحاق بإحدى المدن الشمالية للهجرة نحو الفردوس

شوف تيفي:أيت ملول

تفاجأت أسرتين بمدينة أيت ملول يوم أمس باختفاء ابنيهما البالغين على التوالي 14 و15 سنة عن الأنظار في ظروف غامضة، بعدما قررا مغادرة حجرات الدرس للالتحاق بإحدى المدن الشمالية للهجرة نحو الفردوس الأوروبي.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فالتلميذان ''أشرف'' و ''عبد اللطيف'' كانا يدرسان بإعدادية ''واد سوس'' بشكل طبيعي، قبل أن تتغير تصرفاتهما في الآونة الأخيرة، بعدما أصبحا مدمنان على مشاهدة الفيديوهات التي يبثها مجموعة من الشباب الذين تمكنوا من العبور نحو الضفة الأخرى، ليقررا معا دون سابق إنذار الانقطاع عن الدراسة، ومغادرة منزليهما يوم أمس الخميس.

وأوضحت ذات المصادر، أنه بعد عدم التحاق التلميذان بحجرات الدرس وعدم عودتهما للبيت، قررا والديهما البحث عنهما، ليكتشفا أنهما غادرا المدينة عبر المحطة الطرقية لإنزكان، بعدما تمكن أحدهما من أخد مبلغ 1500 درهم خلسة من منزل أسرته.

وجاء هذا بعدما أخبرهما عدد من زملائهما في الدراسة، أنهما كانا ينويان الهجرة نحو إسبانيا، وطلبا منهما الدعاء لهما قبل مغادرتهما للإعدادية.

ونزل هذا الخبر كالصاعقة على والدي الشابين المختفيين، حيث قاما بتبليغ مصالح الأمن بالواقعة، وعمما نداءات عبر وسائل التواصل الإجتماعي من أجل تكثيف الجهود لإيجاد فلذة كبديهما وإرجاعهما لحضن أسرتهما، مطالبين من السلطات المحلية وكل عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني العمل على تفتيش كل الحافلات القادمة من انزكان نحو الشمال، وكل من شاهدهما التبليغ عنهما في أقرب مركز للشرطة أو الدرك.