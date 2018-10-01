ارتفاع الدرهم بـ 0،79 في المائة مقابل الدولار وانخفاضه بـ 0،22 في المائة مقابل الأورو ﻿

أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بـ 0،79 في المائة مقارنة مع الدولار الأمريكي، وانخفض بـ 0،22 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال شهر شتنبر 2018

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أعلن بنك المغرب أن الدرهم ارتفع بـ 0،79 في المائة مقارنة مع الدولار الأمريكي، وانخفض بـ 0،22 في المائة مقابل الأورو، وذلك خلال شهر شتنبر 2018

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الاقتصادي الشهري حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية نشر خلال أكتوبر 2018 ، أنه لم يقم بأي عملية للبيع في سوق العملات منذ أبريل، مقابل 19 عملية بيع ما بين يناير ومارس . وعلى مستوى المبادلات البنكية ، أشار التقرير إلى أن حجم المبادلات من العملات مقابل الدرهم استقر في متوسط قدره 22،9 مليار درهم، بزيادة 42،2 في المائة، مقارنة مع المتوسط المسجل بين يناير وغشت 2018 .

وبخصوص عمليات الأبناك مع الزبائن ، فقد بلغ حجمها، حسب المصدر نفسه، 20،4 مليار درهم بالنسبة للمشتريات النقدية، و11،2 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل، مقابل 21،2 مليار درهم و 11،4 مليار درهم في المتوسط على التوالي، خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة الجارية، مسجلا أن المبيعات النقدية بلغت 1،19 مليار درهم، و7،2 مليار درهم بالنسبة لنظيرتها لأجل، بعد حجم إجمالي بلغ على التوالي 20،8 مليار درهم و3،7 مليار درهم بين يناير وغشت 2018

وفي هذه الظروف، بلغت وضعية الصرف الصافية للأبناك 10،3 مليار درهم عند متم شتنبر، مقابل 10,6 مليار درهم عند متم غشت، بحسب البنك المركزي