العيون .. توقيف شخص متلبس بترويج مسكر ''المـاحــيــا'' ﻿

استرسالا في عملياتها الأمنية التي تقوم بها مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي بولاية أمن العيون من أجل محاربة الجريمة عامة وترويج الخمور بصفة خاصة، تمكنت عناصر المجموعة، مؤخراً، من

شــوف تيفي: العيون

استرسالا في عملياتها الأمنية التي تقوم بها مجموعة الأبحاث والتدخل التابعة للأمن العمومي بولاية أمن العيون من أجل محاربة الجريمة عامة وترويج الخمور بصفة خاصة، تمكنت عناصر المجموعة، مؤخراً، من إيقاف مروج مسكر ماء الحياة بشارع البئر الجديد متلبسا بترويج كمية كبيرة منه...

وأورد مصدر ملطع لـ''شوف تيفي، أنه بناء عليه وعملاً بالمقتضيات القانونية لحالة التلبس، تم إجراء تفتيش دقيق بداخل مسكنه أسفر عن تفكيك وحجز معدات مصنع تقليدي خاص بتحضير المسكر وحجز كمية أخرى صافية من نفس المسكر، وكذا مبلغ مالي من عائدات نشاطه الإجرامي.

هذا، وقد تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.