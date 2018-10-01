مجموعة العمران تنظم الدورة الثالثة لمنتدى الالتقائية الجهوية بالبيضاء ﻿

احتضن فضاء المعرض الدولي بمدينة الدارالبيضاء يومه الخميس الدورة الثالثة لمنتدى الإلتقائية الجهوية، الذي تنظمه مجموعة العمران، بتعاون مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة

شوف تيفي: ع. رموحي

احتضن فضاء المعرض الدولي بمدينة الدارالبيضاء يومه الخميس الدورة الثالثة لمنتدى الإلتقائية الجهوية، الذي تنظمه مجموعة العمران، بتعاون مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجهة الدارالبيضاء سطات، حول موضوع ''المراكز الصاعدة آلية للتوازن السوسيو مجالي ورافعة للتنمية الترابية''.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن سلسلة ندوات ''منتديات الإلتقائية الجهوية'' المنظمة تحت شعار '' جميعا من أجل تنمية ترابية متناغمة''، من أجل تقوية التعاون والتقائية الجهود بين مختلف الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، من أجل تنمية ترابية ناجعة.

تجدر الإشارة إلى أن معرض العمران للعقار الذي افتتح اليوم بمدينة الدارالبيضاء للسنة الثانية على التوالي، يعد فرصة حقيقية للتواصل بين الشركات الفرعية للمجموعة وشركائها، وبين المواطنين الراغبين في الاستفادة من مختلف العروض المقدمة بهذه المناسبة من شقق ومحلات للأنشطة التجارية والمتواجدة بكافة جهات المملكة.