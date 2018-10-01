معطيات جديدة وصادمة تظهر لأول مرة في قضية اغتصاب أحد الرعاة الرحل لشابة بمنطقة ''إداوكنظيف'' باشتوكة أيت بها والتسبب في حملها ﻿

في آخر مستجدات الشابة الثلاثينية التي تعرضت للاغتصاب من طرف أحد الرعاة الرحل بمنطقة ''إداوكنظيف'' بإقليم اشتوكة أيت بها، والناتج عنه حمل، كشفت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

في آخر مستجدات الشابة الثلاثينية التي تعرضت للاغتصاب من طرف أحد الرعاة الرحل بمنطقة ''إداوكنظيف'' بإقليم اشتوكة أيت بها، والناتج عنه حمل، كشفت التحريات والأبحاث التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بأيت بها أن الشابة التي تدعي تعرضها لاغتصاب كانت على معرفة سابقة بالجاني المتزوج والذي استقر بالمنطقة رفقة قطيعه من الماعز والأغنام وأطفاله وزوجته.

وأوضحت ذات الأبحاث التي أجريت بخصوص هذه القضية أن الجاني كان دائم التردد على منزل الضحية لمدة طويلة حيث يشحن هاتفه ويطلب تزويده بالماء البارد في فصل الصيف وهو الأمر الذي جعل العلاقة تتوطد مع الضحية البالغة من العمر 37 سنة، لتصل حد الممارسة الجنسية بين الطرفين خارج إطار الزواج، إثر استغلال الراعي لإعاقة الضحية وسذاجتها وعدم إدراكها لما يجري حولها، موهما إياها بكونه مغرم بها ويحبها، وهي الحيلة التي انطالت على الضحية لتنساق وراء تلبية غرائز ورغبات الجاني الجنسية، قبل أن تكتشف أنها حامل.

ومن جانب آخر بينت التحقيقات أن الضحية فقدت عذريتها منذ أزيد من 7 سنوات قبل هذا الحادث في ظروف غامضة ومجهولة الأسباب، ولم يكن الراعي هو من افتض بكارتها وإنما فقط تسبب في حملها نظرا للعلاقة الجنسية التي جمعت بينهما لأزيد من شهرين.

هذا وفور اكتشافها لحملها توجهت والدة الضحية رفقة ابنتها صوب مقر الدرك الملكي بأيت بها، حيث أودعت شكاية تتهم فيها أحد الرعاة الرحل باغتصاب ابنتها والتسبب في حملها، مرفوقة بشهادة طبية تثبت حملها.

وبناء على هذه الشكاية انتقلت عناصر الدرك الملكي رفقة المشتكية إلى المكان الذي كان يقيم فيه الراعي المذكور، وتبين أنه غادر إلى وجهة غير معلومة ،وهو ما أكدته شهادة الشهود.

وبتعليمات من النيابة العامة كثفت عناصر الدرك الملكي البحث عن المشتكى به، حيث تم تحديد هويته، وما زالت الأبحاث جارية عنه بغية توقيفه وتقديمه للعدالة.