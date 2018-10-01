وزارة أمزازي تعلن عن تعزيز وتوسيع برنامج ''تيسير'' للدعم المادي للأسر ﻿

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تم تطوير نمط الاستهداف الجغرافي المعتمد حاليا في برنامج ''تيسير'' ليشمل أسر كل تلميذات وتلاميذ

شوف تيفي

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تم تطوير نمط الاستهداف الجغرافي المعتمد حاليا في برنامج ''تيسير'' ليشمل أسر كل تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي بالوسط القروي وكذا تلميذات وتلاميذ السلك الثانوي الإعدادي بالوسطين القروي والحضري.

واشترطت وزارة أمزازي للاستفادة من هذا الإجراء، حسب بلاغ توصلت ''شوف تيفي: بنسخة منه اليوم الخميس، التوفر على بطاقة ''راميد'' سارية المفعول، في حين ينتفي اعتبار هذا المعيار بالنسبة للجماعات القروية المستفيدة من البرنامج إلى حدود 2017-2018.

وأوضح البلاغ، أن هذا الإجراء ''يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2018 ، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي ومنها ''برنامج تيسير'' على الخصوص، وكذا تماشيا مع مضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ، وخاصة تلك المتعلقة بالرافعة الأولى المتعلقة بتحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص'' .

وكشف البلاغ على أن الوزارة تخبر الأسر المرشحة للاستفادة من البرنامج أنه تم تمديد عملية التسجيل بالبرنامج المعد لهذا الغرض، بصفة استثنائية، إلى نهاية شهر دجنبر 2018، وذلك حتى تتمكن من إعداد أو تجديد بطاقة ''راميد''.