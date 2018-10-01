 مرصد حقوقي ينظم وقفة احتجاجية ضد مدير مستشفى محمد الخامس الإقليمي بآسفي ﻿
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مرصد حقوقي ينظم وقفة احتجاجية ضد مدير مستشفى محمد الخامس الإقليمي بآسفي

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 02:05 مرصد حقوقي ينظم وقفة احتجاجية ضد مدير مستشفى محمد الخامس الإقليمي بآسفي | مجتمع
مرصد حقوقي ينظم وقفة احتجاجية ضد مدير مستشفى محمد الخامس الإقليمي بآسفي
نظم المرصد المغربي لحقوق الإنسان بآسفي صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية يدين فيها التصرفات الصادرة عن مدير مستشفى محمد الخامس الإقليمي بآسفي.

شوف تيفي

نظم المرصد المغربي لحقوق الإنسان بآسفي صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية يدين فيها التصرفات الصادرة عن مدير مستشفى محمد الخامس الإقليمي بآسفي.

أفاد مصدر مسؤول بالمرصد الحقوقي لـ''شوف تيفي''، يومه الخميس، أن هذه التصرفات دفعت بالمرصد المغربي للاحتجاج أمام مستشفى أسفي رغم تهديدات المدير المتواصلة لبعض أعضاء المرصد الحقوقي بالقتل كما صرح به أحد المسؤولين الفاعليين بالمرصد .

وأوضح ذات المصدر أنه تم في هذه الوقفه الاحتجاجية تقديم العديد من والمواطنين لشهاداتهم عن انتشار ظاهرة المحسوبية و الوساطة والرشوة يقودها بعض حراس الأمن، يستغلهم مدير المستشفى، مشيرا في ذات السياق أن ''كل قسم بالمستشفى يبقى شاهدا على تصرفاتهم غير المسؤولة، حيث تعرف الأقسام والأجهزة شللا في حركتها، والأطر غائبة بسبب خضوعها لوصاية مدير لا يحترم تعليمات المدير الإقليمي لوزارة الصحة التابع له''.

وأضاف ذات المصدر أن ''المواطن المسفيوي صار ضحية المصحات الخاصة، التي تتاجر في صحة المواطن البسيط بسبب الإهمال وتردي الخدمات بمستشفى يحمل في ظاهره معنى إقليمي، بينما لا تتعدى مستوى خدماته ، مركز صحي بإحدى الجماعات القروية ''.

وناشد أعضاء المرصد المغربي لحقوق الإنسان بأسفي في ذات الوقفة ''وزير الصحة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إيقاف تصرفات مدير مستشفى محمد الخامس الإقليمي وتصرفاته غير المسؤولة و خروقاته التي لا تعد ولا تحصى''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مرصد حقوقي وقفة احتجاجية مدير مستشفى محمد الخامس الإقليم أسفي

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