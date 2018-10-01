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متابعة عضو بالمجلس البلدي بالشماعية في حالة اعتقال بتهمة تحقير مقرر قضائي

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 01:08 متابعة عضو بالمجلس البلدي بالشماعية في حالة اعتقال بتهمة تحقير مقرر قضائي | مجتمع
متابعة عضو بالمجلس البلدي بالشماعية في حالة اعتقال بتهمة تحقير مقرر قضائي
أحالت عناصر الدرك الملكي بالشماعية صبيحة يوم أمس الأربعاء،على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، عضوا ببلدية الشماعية ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري،حيث قررت النيابة العامة متابعته

شوف تيفي:

أحالت عناصر الدرك الملكي بالشماعية صبيحة يوم أمس الأربعاء،على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، عضوا ببلدية الشماعية ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري،حيث قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنحة تحقير مقرر قضائي.

وأفاد موقع ''أحداث أنفو'' أن قرار المتابعة، جاء بعد تعرض العضو ( د. ل ) لقرار المحكمة، بعد منعه لمفوض قضائي من تنفيذ حكم صادر عن هذه الأخيرة لفائدة ودادية سكنية، وعلل العضو تعرضه، على كون البقعة الأرضية المتنازع عليها هو أحد مالكيها، ولم يسلك في ذلك المساطر المتخذة في مثل هذه الحالات.

وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع العضو بالسجن المدني بآسفي، على أن يتم عرضه على أنظار هيئة الحكم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب متابعة عضو المجلس البلدي الشماعية اعتقال تهمة مفوض قضائي

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