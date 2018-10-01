 الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يدعو لوقفة احتجاجية السبت المقبل من أجل توفير شروط العمل اللائق ﻿
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الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يدعو لوقفة احتجاجية السبت المقبل من أجل توفير شروط العمل اللائق

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 00:37 الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يدعو لوقفة احتجاجية السبت المقبل من أجل توفير شروط العمل اللائق | مجتمع
الاتحاد التقدمي لنساء المغرب يدعو لوقفة احتجاجية السبت المقبل من أجل توفير شروط العمل اللائق
دعا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، يوم السبت 13 أكتوبر، بالدار بالبيضاء، وذلك احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها

شوف تيفي م.ض

دعا الاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، يوم السبت 13 أكتوبر، بالدار بالبيضاء، وذلك احتجاجا على الأوضاع المزرية التي تعيشها الشغيلة خاصة المرأة العاملة.

وحسب بلاغ صادر عن الاتحاد التقدمي، فإن الدعوة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، تأتي تحت شعار''جميعا من أجل توفير شروط العمل اللائق'' وذلك يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا، أمام المقر المركزي للمنظمة النقابية، المتواجد بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء، وذلك من أجل إسماع أصوات النساء العاملات والتعبير عن احتجاجهن على الواقع المرير، والمطالبة باعتماد آليات حقيقية وتفعيلها لضمان توفر ظروف العمل اللائق.

وناشد الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، في نفس البلاغ، كل النساء العاملات خاصة المنخرطات في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، من أجل المشاركة المكثفة والفعالة في هذه الوقفة المزمع تنظيمها، معلنا تضامنه مع كل النساء ضحايا السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية.

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