 تنسيقية المكفوفين:''يا ملك البلاد نرجوك أن تتدخل في هذا الملف لأننا نعيش وضعا كارثيا ولا حياة لمن تنادي'' ﻿
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تنسيقية المكفوفين:''يا ملك البلاد نرجوك أن تتدخل في هذا الملف لأننا نعيش وضعا كارثيا ولا حياة لمن تنادي''

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 00:13 تنسيقية المكفوفين:يا ملك البلاد نرجوك أن تتدخل في هذا الملف لأننا نعيش وضعا كارثيا ولا حياة لمن تنادي | مجتمع
تنسيقية المكفوفين:''يا ملك البلاد نرجوك أن تتدخل في هذا الملف لأننا نعيش وضعا كارثيا ولا حياة لمن تنادي''
دعت تنسيقية المكفوفين الملك محمد السادس، للتدخل العاجل لإخراجهم من الوضع الكارثي الذي يعيشونه، تحت الأمطار والبرد والشمس، والذي يحتمون فيه فقط بـ ''الميكة''، في غياب أي تدخل من الحكومة والمسؤولين

شوف تيفي م.ض

دعت تنسيقية المكفوفين الملك محمد السادس، للتدخل العاجل لإخراجهم من الوضع الكارثي الذي يعيشونه، تحت الأمطار والبرد والشمس، والذي يحتمون فيه فقط بـ ''الميكة''، في غياب أي تدخل من الحكومة والمسؤولين مرددين حكمة عمرو بن معد يكرب الشعرية : ''لقد أسمعت لو ناديت حيـا***ولكن لا حياة لمـن تنـادي ''.

وخاطب المكفوفون عبر فيديو توصلت قناة شوف تيفي به، اليوم الخميس، بالقول ''يا ملك البلاد نرجوك أن تتدخل في هذا الملف لأننا نعيش وضعا كارثيا''، مطالبين كل مسؤول في البلد، من مازال فيه ذرة من إيمان، لفتح الأبواب وإدرار القليل من العطف لإنقاذ هذه الفئة الضعيفة، ومتسائلين في الوقت نفسه عن مدى إمكانية وجود هؤلاء المسؤولين !

وفي تصعيد ملفت، وعلى غرار سكان دور الصفيح والمعطلين والأطباء، الذين هددوا بهجرة جماعية، في وقت سابق، هدد المكفوفون باللجوء إلى أي دولة، تحمي حقوق الإنسان، وتحترم الإنسان، بعد سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة، وكل مسؤول عن هذه المأساة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحكومة الملك محمد السادس مجتمع

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