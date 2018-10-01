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مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب يصادق على مشروع ميزانية السنة المالية 2019

بتاريــخ : 12 أكتوبر 2018 / 00:10 مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب يصادق على مشروع ميزانية السنة المالية 2019 | بوليتيك
مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب يصادق على مشروع ميزانية السنة المالية 2019
صادق مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب بالأغلبية، اليوم الخميس، خلال أعمال الجلسة الثانية لدورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، على مشروع ميزانية السنة المالية 2019، والبالغة 451 مليون و682 ألف درهم.

شوف تيفي

صادق مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب بالأغلبية، اليوم الخميس، خلال أعمال الجلسة الثانية لدورته العادية لشهر أكتوبر الجاري، على مشروع ميزانية السنة المالية 2019، والبالغة 451 مليون و682 ألف درهم.

وأبرز تقرير لجنة المالية والميزانية والبرمجة خلال هذه الجلسة، التي ترأسها محمد الأغظف أهل بابا النائب الأول لرئيس مجلس جهة الداخلة - وادي الذهب، بحضور والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب لامين بنعمر وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، أن مجموع نفقات التجهيز بلغت 320 مليون و684 ألف درهم، فيما بلغ مجموع نفقات التسيير 130 مليون و998 ألف درهم.

كما ناقش المجلس الجهوي وصادق بالأغلبية على فتح حساب خصوصي لإنجاز المصحة الدولية متعددة الاختصاصات بالداخلة التي ستساهم الجهة في إنجازها بمبلغ 70 مليون درهم، وكذا فتح حساب خصوصي لبرنامج السكن الاجتماعي بمبلغ 210 ملايين درهم، بهدف تسريع إنجاز 1500 وحدة سكنية لفائدة ساكنة الجهة، خاصة من ذوي الدخل المحدود.

وصادق المجلس كذلك بالأغلبية على إعادة تخصيص وتحويل الاعتمادات المالية ضمن ميزانية التجهيز، البالغة 25 مليون درهم، من أجل الاستجابة للحاجيات الآنية للجهة، والتي تشمل الدراسات والمساعدات التقنية العامة، وأشغال بناء المنتزه البحري للداخلة، ودفعات لفائدة عصبة الصحراء لكرة القدم، وتهيئة مركز إمطلان.

كما صادق المجلس الجهوي بالأغلبية على فتح اعتمادات الالتزام على أساس الفوائض التقديرية للمداخيل، والتي همت بالأساس فتح اعتماد الالتزام لإنجاز برنامج تهيئة إقليم أوسرد وبرنامج الأثقاب المائية وتجهيز نقط الماء.

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شوف تيفي المغرب مجلس جهة الداخلة وادي الذهب مشروع ميزانية السنة المالية

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