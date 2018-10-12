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بسيمة والمكفوف

رجال الحموشي يعتقلون 5 عناصر من عصابة هاجمت حانة بمراكش بالماء القاطع و الأسلحة

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 23:52 رجال الحموشي يعتقلون 5 عناصر من عصابة هاجمت حانة بمراكش بالماء القاطع و الأسلحة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يعتقلون 5 عناصر من عصابة هاجمت حانة بمراكش بالماء القاطع و الأسلحة
قامت عصابة مكونة من 7 أشخاص، يوم أمس الأربعاء، بمهاجمة إحدى الحانات بشارع يعقوب المنصور بمدينة مراكش.

شوف تيفي

قامت عصابة مكونة من 7 أشخاص، يوم أمس الأربعاء، بمهاجمة إحدى الحانات بشارع يعقوب المنصور بمدينة مراكش.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن افراد العصابة كانوا مدججين بأسلحة بيضاء من الحجم الكبير بالماء القاطع، وقاموا بمهاجمة الزبناء المتواجدين بالحانة الذي فروا هاربين من الاعتداء.

وكشف ذات المصدر، أن افراد العصابة قاموا بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 37 ألف درهم من صندوق الحانة.

كما أوضح مصدرنا أنهم بعد إحداث حالة من الفوضى والرعب داخل الحانة، قاموا بمعاكسة المارة خارج الحانة، بعدما هاجموهم بالماء القاطع، وتكسير زجاج السيارات المركونة على الرصيف، وتكسير نوافذ المنازل المجاورة للحانة ولاذوا بالفرار .

وكشف المصدر أن تدخل رجال الأمن مكن من إيقاف 5 عناصر من العصابة، وبعد إحالتهم على النيابة العامة، تم فتح تحقيق ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الحموشي إيقاف عناصر عصابة حانة مراكش

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