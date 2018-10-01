تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة السرية وحجز معدات تستخدم في عمليات التهجير السري بطنجة ﻿

أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، عن حجز مجموعة من المعدات التي تستخدم في عمليات

شوف تيفي:

أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على خلفية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، عن حجز مجموعة من المعدات التي تستخدم في عمليات التهجير السري، وهي عبارة عن قارب مطاطي طوله حوالي سبعة أمتار، ومجدافين وخمس صدريات خاصة بالسباحة، علاوة على محرك.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، أن إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف مالك المرآب الذي حجزت بداخله هذه المعدات بمدينة العرائش، والذي تم الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد دوره المحتمل في تسهيل عمليات تنظيم الهجرة غير المشروعة.



وأضاف البلاغ أن عناصر الشرطة القضائية بكل من مدينتي طنجة وأصيلة كانت قد تمكنت مساء أمس الأربعاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة، حيث تم ضبط تسعة عشر مرشحا للهجرة ،فضلا عن توقيف أربعة مشتبه بهم، من بينهم وسيط وسيدة واثنان من المنظمين.

و أشار البلاغ إلى لأن الأبحاث والتحريات لا زالت متواصلة في هذه القضية، بغرض الكشف عن جميع المشتبه بهم المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى سواء داخل المغرب أو خارجه.