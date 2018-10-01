عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان :وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم تبعث على القلق ﻿

أكد الحبيب بلكوش ، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يساهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ويقعد للمكتسبات المحققة في هذا المجال.

شوف تيفي: (و.م.ع)

أكد الحبيب بلكوش ، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يساهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ويقعد للمكتسبات المحققة في هذا المجال.

وأبرز بلكوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش أشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، المقامة ما بين 10 و12 أكتوبر الجاري بمراكش ، ضرورة التواصل بشأن الأنشطة والدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية والنهوض بحقوق الإنسان.

من جهة أخرى ، سجل بلكوش ، أن وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان عبر العالم تبعث على القلق نظرا لما يتعرض له هؤلاء من اعتقالات ومنع من التنقل وممارسة الحق في تأسيس جمعيات مما يستدعي، على حد قوله ، رسم استراتيجيات لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، مؤكدا على أن المنتظم الدولي مدعو إلى إيلاء هذا الموضوع أهمية خاصة.

كما أبرز ضرورة الاهتمام بدور المدافعات عن حقوق الإنسان عبر العالم اللواتي يواجهن العديد من التحديات نظرا لما تعانيه النساء من تمييز وتهميش على مستوى الحياة السياسية، مشيدا في هذا السياق ، بنضال النساء المغربيات من أجل النهوض بحقوقهن وتحقيق المساواة والمناصفة والدفاع عن حقوق النساء العازبات والنساء ضحايا العنف.

وأشار ، من جانب آخر، إلى الأهمية التي يكتسيها هذا المؤتمر باعتباره لحظة دولية للوقوف على التقدم المحرز على مستوى القضايا المطروحة للنقاش ، وكذا على دور المؤسسات الوطنية في مجال تعزيز حماية حقوق الإنسان.