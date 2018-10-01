حلقة جديدة من مسلسل الاستقالات داخل البيجيدي بالرحامنة ﻿

قام أعضاء من القيادة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرحامنة بتقديم استقالتهم الجماعية من الحزب.

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قام أعضاء من القيادة المحلية لحزب العدالة والتنمية بالرحامنة بتقديم استقالتهم الجماعية من الحزب.

واتهمت القيادة المحلية أحد متزعمي المجموعة الذي التحق بالحزب مؤخرا بزرع البلبلة داخل الحزب.

وقلل مصطفى فاتح الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالرحامنة من حجم تلك الاستقالات، وقال إن "عدد الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم بشكل رسمي لا يتجاوز خمسة أعضاء".

وأوضح فاتح، في تصريح لموقع المصباح يوم أمس الأربعاء، أن "هذه الاستقالات وراءها شخص واحد، التحق بالحزب سنة 2011، ومنذ ذاك الحين وهو يحدث مشاكل على المستوى المحلي، ويصر على خلق "البلبلة" خصوصا مع كل استحقاق انتخابي، الشيء الذي دفع بالكتابة الجهوية لاتخاذ قرارين احترازيين في حقه".

وأضاف القيادي المحلي للمصباح، حسب نفس المصدر، أن "هذا الشخص لم يجد في الحزب ما يمكنه من تحقيق طموحاته، بفضل القوانين الصارمة المنظمة لعمله، وأدبيات اشتغاله، لذلك سارع وقدم استقالته ودفع بالأعضاء الأربعة المذكورين إلى تقديم استقالتهم، حتى يظهر وكأن أعضاء الحزب بالرحامنة قدموا استقالتهم بشكل جماعي".