رجال الحموشي يتمكنون من توقيف أحد مروجي الكوكايين في طنجة ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بطنجة، ليلة أمس الأربعاء 10 أكتوبر، من إيقاف أحد مروجي المخدرات القوية متلبسا بحيازة 70 غراما من مخدر ''الكوكايين'' الخام، على مستوى حي ''العرفان'' بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة.

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تمكنت المصالح الأمنية بطنجة، ليلة أمس الأربعاء 10 أكتوبر، من إيقاف أحد مروجي المخدرات القوية متلبسا بحيازة 70 غراما من مخدر "الكوكايين" الخام، على مستوى حي "العرفان" بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن توقيف المعني بالأمر، وهو في الـ 32 من عمره يُلقّب بـ "بوكو"، جاء بعد عملية مراقبة أمنية وتتبع لتحركاته، حيث كان يقطن بمنطقة بني مكادة ويتخذ من حي العرفان نقطة لترويج المخدرات القوية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع الشخص الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك قصد البحث معه في القضية وكشف مزوّديه بمخدر "الكوكايين" وشركائه المفترضين.