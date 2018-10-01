الحموشي يدخل على خط الاعتداء الذي تعرضت له أستاذة من طرف شرطي بسيدي يحيى الغرب ويأمر بفتح تحقيق مستعجل ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي الذي يوجد في زيارة عمل خارج أرض الوطن بمجرد ما بلغ إلى علمه تظلم أستاذة في مواقع التواصل الاجتماعي أمر بإجراء بحث دقيق إلى أبعد مدى في

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي الذي يوجد في زيارة عمل خارج أرض الوطن بمجرد ما بلغ إلى علمه تظلم أستاذة في مواقع التواصل الاجتماعي أمر بإجراء بحث دقيق إلى أبعد مدى في موضوع شريط الفيديو الذي ظهرت فيه سيدة تتهم شرطيا بتعريضها، رفقة أفراد من عائلتها، لاعتداء وشطط في استعمال السلطة بمدينة سيدي يحيى الغرب.

وسردت الأستاذة في الفيديو تفاصيل تعرضها للاعتداء من طرف الشرطي الذي كان يكتري شقة من طرفها واشترط عليها إن هي أرادت منه تسديد سومة الكراء التي وصلت إلى سنة كاملة أن تسدد له مبلغا ماليا قدره 10 ملايين سنتيم.



وكشفت مصادر القناة أن عبد اللطيف الحموشي يتابع شخصيا مجريات البحث الذي تكلفت به لجنة من المصالح المركزية للأمن الوطني، والتي شرعت في إجراء تحريات معمقة للتحقق من الاتهامات المنسوبة للشرطي في التسجيل المنشور.

وتشير نفس المصادر، إلى أن تعليمات المدير العام للأمن الوطني الموجهة للجنة البحث والتفتيش شددت على ضرورة استجلاء حقيقة هذه الاتهامات، وتحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح، ليتسنى ترتيب الجزاءات التي يفرضها القانون في حق كل من خالف النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها من أجل إحقاق الحق .