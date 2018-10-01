حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019 ﻿

اقترحت حكومة سعد الدين العثماني زيادة جديدة على الرسم الخاص على السيارات بمختلف أنواع محركاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

شوف تيفي:

اقترحت حكومة سعد الدين العثماني زيادة جديدة على الرسم الخاص على السيارات بمختلف أنواع محركاتها في مشروع قانون المالية لسنة 2019.

وتتراوح الزيادة على رسم السيارات، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية السنة المقبلة، والذي يرتقب أن تعرضه الحكومة على البرلمان من أجل التصويت عليه بعد افتتاح السنة التشريعية يوم غد الجمعة، ما بين 50 درهما و500 درهم، إذ من المرشح أن تصبح تسعيرة الرسم الخاص بعربة أٌقل من 8 أحصنة محددة في 400 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 350 درهما، وبالنسبة لمحركات الغازوال ستصبح بـ750 درهما عوض 700 درهم.

أما في ما يتعلق بالسيارات ذات قوة جبائية تتراوح ما بين 8 و10 أحصنة، يقترح مشروع القانون المالي أن يصبح الرسم في حدود 700 درهما بالنسبة لمحركات البنزين، عوض 650 درهما، و1550 درهما بالنسبة لمحركات الغازوال عوض 1500 درهم.

كما يقترح مشروع قانون مالية 2019 ، زيادة بقيمة 200 درهم بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية من 11 إلى 14 حصان بمعنى 3200 درهم لمحركات البنزين، و6200 درهم بالنسبة لمحركات الغازوال.

وبالنسبة للسيارات رباعية الدفع و السيارات الفارهة الذي يبلغ محركها فوق 15 حصان فالسعر سيعرف زيادة قدرها 500 درهم ، حيث سيكون على مالكي هذه السيارات أداء 8500 درهم بالنسبة لمحركات البنزين ، و 20 ألف و 500 درهم سنويا لمحركات الغازوال.