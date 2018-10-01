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الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 20:11 الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة | بوليتيك
الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة
استقبل محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ، اليوم الخميس بمقر قطاع الاتصال بالرباط، أعضاء المجلس الوطني للصحافة.

شوف تيفي

استقبل محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ، اليوم الخميس بمقر قطاع الاتصال بالرباط، أعضاء المجلس الوطني للصحافة.

 وقال الأعرج في كلمة بالمناسبة، إن من شأن إحداث المجلس الوطني للصحافة المساهمة في "تنزيل المكتسبات الدستورية ذات الصلة بحرية الصحافة"، مشيرا إلى أن المجلس الذي يعد مرجعا لتنظيم المهنة، سيعمل على "تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة".

وأضاف الوزير أنه وإلى جانب تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة، يضطلع المجلس بضمان أخلاقيات المهنة، والوساطة والتحكيم، داعيا المجلس إلى صياغة اقتراحات واستشارات، بخصوص الترسانة القانونية المنظمة لقطاع استراتيجي من قبيل قطاع الصحافة، بغية مواكبة إنتاج القوانين ذات الصلة.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، عن شكره للقطاع الوصي، مشيرا إلى أن المادة الدستورية تعطي الحق لقطاع الصحافة والنشر لتنظيم ذاته، وأن حجم انتظارات المجتمع والنقابات والرأي العام، تصبو إلى صحافة متقدمة.

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