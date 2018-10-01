 اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019 | بوليتيك

حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019

الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين | دولي

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين

أطباء القطاع العام : نحن مع المواطن ونريد البقاء في وطننا فقط نريد تحفيزات مستحقة للكفاءات المغربية | بوليتيك

أطباء القطاع العام : ''نحن مع المواطن ونريد البقاء في وطننا فقط نريد تحفيزات مستحقة للكفاءات

البوليساريـــو في ورطة أمــام اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي | بوليتيك

البوليساريـــو في ورطة أمــام اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي

التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء | حوادث و حقوق

التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء

سفير اليابان يشرف على انطلاقة مشروع تعليمي مهم بزاكورة صور | بوليتيك

سفير اليابان يشرف على انطلاقة مشروع تعليمي مهم بزاكورة ''صور''

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية | بوليتيك

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة الصحراء المغربية | بوليتيك

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة

بسيمة والمكفوف

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 19:28 اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين | دولي
اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين
في تطور مثير تعرض رجل الأعمال التنزاني، محمد ديوجي، الذي يعتبر أصغر ملياردير في إفريقيا، إلى الاختطاف، اليوم الخميس، على أيدي مجهولين قرب فندق فخم في عاصمة تنزانيا، دار السلام.

 شوف تيفي

 في تطور مثير تعرض رجل الأعمال التنزاني، محمد ديوجي، الذي يعتبر أصغر ملياردير في إفريقيا، إلى الاختطاف، اليوم الخميس، على أيدي مجهولين قرب فندق فخم في عاصمة تنزانيا، دار السلام.

 وذكرت السلطات أن ديوجي (43 عاما) تعرض للخطف، صباح اليوم، من قبل رجلين، لدى وصوله إلى الفندق، مشيرة إلى أنهما أطلقا الرصاص خلال عملية الاختطاف، وفق "رويترز".

 وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث، وبدأت في استجواب شهود عيان في المكان، في محاولة للوصول إلى الجناة، الذين لم تتضح أهدافهم على الفور، حسب ما أورده موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 وحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن ثروة ديوجي البالغ من العمر (43 عاما)، تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، ويملك رجل الأعمال التنزاني مجموعة "ميتال" الاقتصادية، التي تقدر أصولها بمئات الملايين من الدولارات، كما أنه عضو سابق في برلمان بلاده عن الحزب الحاكم.

ولدى مجموعته، التي تعمل في 11 دولة أفريقية، معظمهما في شرقي القارة السمراء، أكثر من 30 مصنعا تنتج سلعا تتراوح بين الدراجات والمنظفات والزيوت والمشروبات، كما له استثمارات في مجال البنية التحتية والطاقة والهواتف.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب افريقيا دولة تحقيق رجل الأعمال دار السلام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الحكم بالإعدام على 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس بمصر | دولي

الحكم بالإعدام على 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس بمصر

القنصلة العامة للمغرب في بالما دي مايوركا تؤكد أنه لا يوجد ضحايا مغاربة في فيضانات جزر البليار | دولي

القنصلة العامة للمغرب في بالما دي مايوركا تؤكد أنه لا يوجد ضحايا مغاربة في فيضانات جزر البليار

ترامب يقول إنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي | دولي

ترامب يقول إنه تحدث مع مسؤولين سعوديين على أعلى المستويات بخصوص خاشقجي

النيابة العامة المصرية تحقق مع الإبن الأصغر للرئيس محمد مرسي | دولي

النيابة العامة المصرية تحقق مع الإبن الأصغر للرئيس محمد مرسي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد مؤثرة تستدعي تدخلا عاجلا لمسن تم طرده من مستشفى ابن رشد بالبيضاء | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

حالة جد مؤثرة تستدعي تدخلا عاجلا لمسن تم طرده من مستشفى ابن رشد بالبيضاء

قصة جد مؤثرة لمغربي توفي والده و استولى إخوته على الإرث | حالة خاصة

قصة جد مؤثرة لمغربي توفي والده و استولى إخوته على الإرث

عندما يبكي الرجال..أب يعرض كليته للبيع بالبيضاء لعلاج ابنته الرضيعة | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال..أب يعرض كليته للبيع بالبيضاء لعلاج ابنته الرضيعة

رغم قرار منحها الحضانة.. أم بأكادير محرومة من ابنتها لأزيد من 5 سنوات | بــووز

رغم قرار منحها الحضانة.. أم بأكادير محرومة من ابنتها لأزيد من 5 سنوات

﻿

آخر المستجدات

حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019 | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019

الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين | دولي

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين

أطباء القطاع العام : نحن مع المواطن ونريد البقاء في وطننا فقط نريد تحفيزات مستحقة للكفاءات المغربية | بوليتيك

أطباء القطاع العام : ''نحن مع المواطن ونريد البقاء في وطننا فقط نريد تحفيزات مستحقة للكفاءات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.