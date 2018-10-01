التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن مصالح أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء باشرت تحقيقها في مقتل ضابط في القوات المساعدة تابع لعمالة عين السبع-الحي المحمدي الذي لقي مصرعه الأسبوع المنقضي.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن مصالح أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء باشرت تحقيقها في مقتل ضابط في القوات المساعدة تابع لعمالة عين السبع-الحي المحمدي الذي لقي مصرعه الأسبوع المنقضي.

وأضافت مصادرنا، أنه تأكد مقتل « المخزني » بعدما تم العثور عليه ميتا بالقرب من سكة القطار بدرب السلطان وذلك نظرا للضرب والجرح المتواجد على جسده ومرتديا لزيه النظامي.

هذا وتم العثور على « المخزني » مقتولا بالمنطقة المذكورة عقب الهدم الذي شهده كاريان حسيبو بعين السبع والذي كان الهالك مشرفا فيه على العملية.