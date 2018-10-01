 التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019 | بوليتيك

حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019

الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين | دولي

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين

أطباء القطاع العام : نحن مع المواطن ونريد البقاء في وطننا فقط نريد تحفيزات مستحقة للكفاءات المغربية | بوليتيك

أطباء القطاع العام : ''نحن مع المواطن ونريد البقاء في وطننا فقط نريد تحفيزات مستحقة للكفاءات

البوليساريـــو في ورطة أمــام اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي | بوليتيك

البوليساريـــو في ورطة أمــام اللجان المتخصصة بالبرلمان الأوروبي

التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء | حوادث و حقوق

التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء

سفير اليابان يشرف على انطلاقة مشروع تعليمي مهم بزاكورة صور | بوليتيك

سفير اليابان يشرف على انطلاقة مشروع تعليمي مهم بزاكورة ''صور''

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية | بوليتيك

الإفراج عن اتفاقية لدعم الخطوط الجوية لوجهة أكادير السياحية

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة الصحراء المغربية | بوليتيك

اللجنة الرابعة للأمم المتحدة... إيسلندي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في منطقة

بسيمة والمكفوف

التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء

بتاريــخ : 11 أكتوبر 2018 / 17:58 التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء | حوادث و حقوق
التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن مصالح أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء باشرت تحقيقها في مقتل ضابط في القوات المساعدة تابع لعمالة عين السبع-الحي المحمدي الذي لقي مصرعه الأسبوع المنقضي.

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن مصالح أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء باشرت تحقيقها في مقتل ضابط في القوات المساعدة تابع لعمالة عين السبع-الحي المحمدي الذي لقي مصرعه الأسبوع المنقضي.

 وأضافت مصادرنا، أنه تأكد مقتل « المخزني » بعدما تم العثور عليه ميتا بالقرب من سكة القطار بدرب السلطان وذلك نظرا للضرب والجرح المتواجد على جسده ومرتديا لزيه النظامي.

 هذا وتم العثور على « المخزني » مقتولا بالمنطقة المذكورة عقب الهدم الذي شهده كاريان حسيبو بعين السبع والذي كان الهالك مشرفا فيه على العملية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حوادث وحقوق كاريان حسيبو البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مديرو المؤسسات التعليمية بسوس ينتفضون بتيزنيت | حوادث و حقوق

مديرو المؤسسات التعليمية بسوس ينتفضون بتيزنيت

شيباني ومول الطواجن أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم | حوادث و حقوق

شيباني و''مول الطواجن'' أبطال الفيديو الجنسي الشاذ بواد لاو مشاو فيها..وها شحال ديال الحبس عطاوهم

في إطار محاربة الاتجار بالبشر..الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة بأصيلة | حوادث و حقوق

في إطار محاربة الاتجار بالبشر..الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة بأصيلة

بعد أزمة النقل بالمدينة .. حافلة سيتي باص بفاس كادت تزهق أرواح الراكبين | حوادث و حقوق

بعد أزمة النقل بالمدينة .. حافلة سيتي باص بفاس كادت تزهق أرواح الراكبين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة جد مؤثرة تستدعي تدخلا عاجلا لمسن تم طرده من مستشفى ابن رشد بالبيضاء | حالة خاصة
منذ 2 ساعات

حالة جد مؤثرة تستدعي تدخلا عاجلا لمسن تم طرده من مستشفى ابن رشد بالبيضاء

قصة جد مؤثرة لمغربي توفي والده و استولى إخوته على الإرث | حالة خاصة

قصة جد مؤثرة لمغربي توفي والده و استولى إخوته على الإرث

عندما يبكي الرجال..أب يعرض كليته للبيع بالبيضاء لعلاج ابنته الرضيعة | حالة خاصة

عندما يبكي الرجال..أب يعرض كليته للبيع بالبيضاء لعلاج ابنته الرضيعة

رغم قرار منحها الحضانة.. أم بأكادير محرومة من ابنتها لأزيد من 5 سنوات | بــووز

رغم قرار منحها الحضانة.. أم بأكادير محرومة من ابنتها لأزيد من 5 سنوات

﻿

آخر المستجدات

حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019 | بوليتيك
منذ 19 دقيقة

حكومة العثماني ترفع من ضريبة السيارات في قانون المالية لسنة 2019

الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

الوزير الأعرج يستقبل أعضاء المجلس الوطني للصحافة

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين | دولي

اختطــــاف أصغـر ملياردير في إفريقيا على أيدي مجهولين

أطباء القطاع العام : نحن مع المواطن ونريد البقاء في وطننا فقط نريد تحفيزات مستحقة للكفاءات المغربية | بوليتيك

أطباء القطاع العام : ''نحن مع المواطن ونريد البقاء في وطننا فقط نريد تحفيزات مستحقة للكفاءات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.