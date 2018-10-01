التحقيق في مقتل مخزني بعد هدم كاريان حسيبو بالبيضاء ﻿

شوف تيفي
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن مصالح أمن الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء باشرت تحقيقها في مقتل ضابط في القوات المساعدة تابع لعمالة عين السبع-الحي المحمدي الذي لقي مصرعه الأسبوع المنقضي.
وأضافت مصادرنا، أنه تأكد مقتل « المخزني » بعدما تم العثور عليه ميتا بالقرب من سكة القطار بدرب السلطان وذلك نظرا للضرب والجرح المتواجد على جسده ومرتديا لزيه النظامي.
هذا وتم العثور على « المخزني » مقتولا بالمنطقة المذكورة عقب الهدم الذي شهده كاريان حسيبو بعين السبع والذي كان الهالك مشرفا فيه على العملية.