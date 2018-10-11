سفير اليابان يشرف على انطلاقة مشروع تعليمي مهم بزاكورة ''صور'' ﻿

افتتح السفير الياباني المعتمد لدى المملكة المغربية ''تاكوجيهاناتاني''، صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 مركزا لإيواء الطالبات ''دار الفتاة'' بمدينة زاكورة، جرى بناؤه في إطار تعاون مشترك بين الجمعية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

افتتح السفير الياباني المعتمد لدى المملكة المغربية ''تاكوجيهاناتاني''، صباح اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 مركزا لإيواء الطالبات ''دار الفتاة'' بمدينة زاكورة، جرى بناؤه في إطار تعاون مشترك بين الجمعية النسائية للتنمية والتضامن بزاكورة وسفارة اليابان بالمغرب.

ويندرج هذا المشروع النموذجي بإقليم زاكورة ضمن المشاريع المهيكلة والتي تهدف إلى تشجيع تمدرس الفتيات القرويات خاصة اللواتي يأتين من مناطق بعيدة وينحدرن من أسر فقيرة وهشة، حيث سيوفر لهن المركز الإيواء والتغذية والاستفادة من مجموعة من الأنشطة الموازية بفضل فضاءاته المتعددة من قاعة للمطالعة مجهزة بأحدث الوسائل والكتب، وكذا فضاءات لممارسة الرياضة وقاعة للعروض سيتم استغلالها للمسرح والموسيقى علاوة على استفادتهن من دروس للدعم والتقوية، والتي ستمكنهن من مواصلة مشوارهن الدراسي بفضل هذا الفضاء في أحسن الظروف وذلك بغية حصولهن على شواهد دراسية عليا في المستقبل.

وحسب رئيسة الجمعية المحتضنة لهذا المشروع ''مجيدة شهيد''، فهذا الفضاء الاجتماعي التربوي سيستقطب ما يناهز 64 تلميذة، ويتوفر على مواصفات تستجيب للشروط والمعايير المعمول بها في القانون 14.05 للتعاون الوطني المنظم لمؤسسات الاستقبال(دار الطالب دار الطالبة).

وزادت ذات المتحدثة، لتؤكد لقناة ''شوف تيفي''، أن الهدف الأسمى لهذه المباردة التي تبنتها الجمعية النسائية للتنمية والتضامن بزاكورة ، هو التقليص من نسب الهدر المدرسي بالإقليم، وإتاحة الفرصة أمام الفتاة القروية القادمة من مناطق نائية لاستكمال دراستها وتحصيلها العلمي والمعرفي في ظروف جيدة لضمان مستقبل مشرق لهن لإنقاذ أسرهن التي نخر الفقر أجسادهن.

ومن جانبه أبرز السفير الياباني''تاكوجيهاناتاني''، أن تمويل هذا المشروع يندرج في إطار المساعدات التي تقدمها دولة اليابان لمواكبة وتنفيذ مجموعة من البرامج التنموية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية النائية التي تعيش احتياجا كبيرا، ويعكس أواصر التعاون والعمل المشترك والعلاقات الوطيدة التي تجمع بين اليابان والمغرب.

